В Ростове запретят парковку рядом с зарядными станциями электробусов

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону запретят парковку рядом с зарядными станциями электробусов.Всего в донской столице три таких зарядки. Одна находится в районе Привокзальной площади. Вторая на улице Менжинского,2. Третья - на на улице Еременко, напротив здания № 112. С 4 февраля оставлять свои личные авто там будет запрещено.Наказывать нарушителей будут эвакуацией. А вот как будут следить за тем, чтоб возле зарядок никто не парковался, не известно. Вероятно, на местах повесят камеры видеонаблюдения.Отметим, что забрать эвакуированную машину со штрафстоянки не так просто. Нужно будет заплатить штраф в УГИБДД, а также уплатить нахождение машины на штрафстоянке. Общая стоимость превышает пять тысяч рублей.