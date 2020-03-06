В Ростове запретили ставить остановки далеко от больниц и домов



В Ростове-на-Дону определили стандарты транспортного обслуживания. Об этом 11 марта сообщили в городской администрации. В постановлении прописаны норма размещения остановочных комплексов, требования к объектам инфраструктуры.



Так, отныне остановки общественного транспорта должны находиться не дальше 400 метров от жилых домов, вокзалов, портов и социальных объектов. Расстояние от больницы или поликлиники должно составлять не более 300 метров.



Важным пунктом для ростовчан стала регламентация количества пересадок. Теперь маршруты должны быть организованы так, чтобы пассажир мог добраться из одной точки в другую максимум с двумя пересадками.



В документе указано, что транспорт должен отправляться от каждой остановки с отклонением от расписания не более двух минут.