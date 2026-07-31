В Ростове запланирован капитальный ремонт фасада колледжа связи и информатики за 29 млн рублей

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В Ростове запланирован капитальный ремонт фасада колледжа связи и информатики (РКСИ). На эти цели выделено 29 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.Колледж выступает заказчиком работ. Завершить ремонт необходимо не позднее 10 декабря. Подрядчика выберут 11 августа.Согласно техническому заданию победитель тендера должен будет провести капитальный ремонт фасада. Среди запланированных работ: ремонт и штукатурка фасада; обработка антигрибковыми средствами; ремонт лепнины и капителей; замена покрытия кровли; штукатурка внутренних и наружных стен; смена жалюзийных решёток; монтаж ограждений; заделка отверстий, гнёзд и борозд.Кроме того, в рамках ремонта предусмотрены ремонт ступеней; монтаж систем кондиционирования; демонтаж центробежных вентиляторов; замена светильников и кабелей; обновление системы видеонаблюдения; установка системы оповещения.Ростовский-на-Дону государственный колледж связи и информатики был основан в 1930 году. Решением коллегии при Наркомате почт и телеграфов от 15 июля был создан техникум связи. В первый учебный год были приняты 250 человек.В предвоенный год здесь обучались уже более 800 студентов. В период ВОВ политехникум связи выполнял очень важную задачу – готовил связистов. К началу сентября 1946 г. в техникуме насчитывалось 768 студентов. В послевоенные годы колледжу выделили новое здание, так как старое было разрушено.25 декабря 1997 года РПТС был преобразован в Ростовский-на-Дону государственный колледж связи и информатики.