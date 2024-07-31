В Ростове законсервируют разрушающийся «Дом с ангелами»

Фото: Марина Натальян.

В Ростове планируют законсервировать «Дом с ангелами» на улице Московской, 72. Тендер на проведение работ появился на сайте госзакупок 30 июля.Заказчиком выступает УЖКХ Ленинского района города. В здании хотят восстановить кровлю, укрепить кирпичную кладку, демонтировать аварийные балконы, разобрать металлические конструкции, отремонтировать канализацию и убрать мусор с перекрытий. Особняк обнесут ограждением и поставят предупреждающие знаки. Работы оценивают в 1,3 миллиона рублей. Завершить их нужно до 29 ноября.Доходный дом наследников В. Р. Максимова, или дом Кисина, построен в конце XIX века. Четырехэтажное здание с витражами, парадными лестницами и лепниной пережило гражданскую войну и ВОВ. Принято считать, что именно в доме Кисина находилось адресное бюро, которое посещал отец Фёдор в поисках гарнитура с кладом из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».В советский период там открылась Ростгорсправка, которая закрылась только в 90-х. В то же время появились первые деформации и повреждения. Дом стал опасен для эксплуатации, однако аварийным его официально признали только в 2009 году, а расселили в 2016-м.Согласно проведенным исследованиям, уже в 2006 году износ здания составлял порядка 40%. Сырость, огромные трещины, выбоины, наклон несущей стены — все, что осталось от наследия целой эпохи. Вскоре с фасада посыпались штукатурка и даже кирпичи.В 2021 году городские власти решили разместить в «Доме с ангелами» музей. Для этого требовалась реставрация. Выполнить работы должна была московская фирма «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Проект и сметы подготовили в 2023 году. Однако сам дом оставался по факту без охраны. Активистам пришлось самостоятельно закрывать окна фанерой от незваных гостей, которые могли разрушить то немногое, что осталось от величия ОКН.ООО «А1 Эксперт» разработало проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Теперь осталось его воплотить в реальность.