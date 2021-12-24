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В Ростове заговорили о введении режима ЧС из-за непогоды

В Ростове заговорили о введении режима ЧС из-за непогоды

В Ростове-на-Дону обсуждают возможность введения режима ЧС из-за непогоды. Пока оснований как таковых для этого нет. Об этом 28 декабря сообщил начальник департамента ГО и ЧС города Александр Плетнев.

- Оснований для введения режима ЧС в Ростове пока нет. У нас есть установленные критерии, и они еще не достигнуты, - отметил Александр Плетнев.

Он также добавил, что с шести утра до трех часов дня выпало 12 миллиметров осадков. За два дня - 60 миллиметров, что составляет месячную норму. Ситуация находится на постоянном контроле. Как только будут достигнуты критические показатели, в городе введут режим ЧС.

Напомним, что в разыгравшаяся в последние дни непогода буквально парализовала город. По всей области наблюдаются многокилометровые заторы и массовые аварии. В расчистке автодорог сейчас задействовано больше 200 единиц техники.
Фото: amp.fakty.ua
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