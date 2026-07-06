Фото: Дондей

В Ростове зафиксировали снижение цен на овощи и фрукты в июле. С появлением благоприятных погодных условий фермеры Ростовской области начали собирать урожай. Цены на плоды стали более доступными.Огурцы и помидоры продолжают дешеветь на 10–15%. Теперь огурцы можно приобрести за 50 рублей за килограмм, а помидоры — за 80–100 рублей. Ягоды также радуют своим ценообразованием. Черешня предлагается по цене от 150 до 250 рублей за килограмм, а голубика — по 550 рублей за тот же вес.На рынках появилась местная дыня, хотя её стоимость пока остаётся высокой — около 250 рублей за килограмм. Местной дыни в продаже немного, в основном представлена импортная продукция. Арбузы пока в донском регионе не созрели.А вот кабачки находятся на пике сезона. Цена за килограмм варьируется от 70 до 120 рублей, при этом овощи выращиваются в Ростовской области.