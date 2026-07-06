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В Ростове зафиксировали снижение цен на овощи и фрукты в июле

В Ростове зафиксировали снижение цен на овощи и фрукты в июле
В Ростове зафиксировали снижение цен на овощи и фрукты в июле. С появлением благоприятных погодных условий фермеры Ростовской области начали собирать урожай. Цены на плоды стали более доступными.

Огурцы и помидоры продолжают дешеветь на 10–15%. Теперь огурцы можно приобрести за 50 рублей за килограмм, а помидоры — за 80–100 рублей. Ягоды также радуют своим ценообразованием. Черешня предлагается по цене от 150 до 250 рублей за килограмм, а голубика — по 550 рублей за тот же вес.

На рынках появилась местная дыня, хотя её стоимость пока остаётся высокой — около 250 рублей за килограмм. Местной дыни в продаже немного, в основном представлена импортная продукция. Арбузы пока в донском регионе не созрели.

А вот кабачки находятся на пике сезона. Цена за килограмм варьируется от 70 до 120 рублей, при этом овощи выращиваются в Ростовской области.
Фото: Дондей
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