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В Ростове зафиксировали рост спроста на велосипеды на фоне топливного кризиса. Данными поделились в редакции DonDay.По данным СМИ, с начала лета продажи двухколесного транспорта взлетели в два раза. Условно, с 50 проданных велосипедов скаканули на отметку выше 100. Если раньше в летнее время спрос был исключительно на детские велосипеды, то теперь начали закупать транспорт для взрослых.-В июне желающих так много, что в магазинах не хватает консультантов, - отметил в сотрудников сети.Многие жители считают, что покупка велосипеда — более выгодное решение. Особенно если расстояние между точками А и Б составляет 10–20 километров. Это позволяет сэкономить на топливе. Кроме того, можно меньше времени тратить на очереди на заправке и больше наслаждаться свежим воздухом. Велосипед также способствует физической активности, в отличие от сидячего положения в автомобиле.