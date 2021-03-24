В Ростове зафиксировали наибольшее число новых случаев заражения COVID-19

В Ростовской области выявили 242 случая инфицирования коронавирусом. За сутки с 25 по 26 марта лидером по количеству заболевших стала донская столица (91 человек). На втором месте - Белокалитвинский район (11 человек) а третье делят Каменский, Семикаракорский, Шахты и Новочеркасск (по семь человек).В Таганроге, а также Азовском и Зерноградском районах медики зафиксировали по шесть случаев заражения. Пациентами с COVID-19 стали по пять человек в Тацинском, Егорлыкском и Миллеровском районах. В Сальском, Цимлянском, Неклиновском и городе Гуково по четыре инфицированных. Борьбу с вирусом начали по три жителя Константиновского, Кагальницкого районов, а также Новошахтинска, Донецка, Зверево и Каменска-Шахтинского.По два случая заражения обнаружили в Мартыновском, Куйбышевском, Зимовниковском, Багаевском, Кашарском, Аксайском, Милютинском, Пролетарском, Чертковском районах. Аналогичная ситуация в Матвеево-Курганском, Песчанокопском, Тарасовском, Морозовском и городе Азове. В Красносулинском, Боковском, Орловском, Ремонтненском, Усть-Донецком, Заветинском, Дубовском, Родионово-Несветайском, Октябрьском, Веселовском районах заболели по одному человеку.С начала пандемии положительные тесты на COVID-19 получили 79 628 дончан. Из них 3 484 пациента ковидных госпиталей не смогли справиться с инфекцией. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил вирус.