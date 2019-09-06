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В Ростове задержали жителя Кубани, шантажировавшего дончан по телефону

В Ростове задержали жителя Кубани, шантажировавшего дончан по телефону

В Ростове задержан телефонный мошенник. Им оказался 52-летний житель Краснодарского края. Об этом 9 сентября сообщили в следственном управлении Ростовской области.

По данным следствия, в июле 2019 года подозреваемый звонил жителям Ростовской области и, представляясь именами сотрудников следственного управления, сообщал о совершении ими различных правонарушений. Затем он требовал от дончан перечислить ему деньги, чтобы избежать ответственности. На самом деле никаких правонарушений потерпевшие не совершали.
- Подозреваемый задержан, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на мошенничество» и «Мошенничество». Устанавливается точное количество эпизодов преступной деятельности.

В ходе следствия выяснилось, что в отношении мужчины возбуждены и расследуются уголовные дела по аналогичным фактам, совершённым им в Пермском крае. Подозреваемый помещён под стражу.

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