В Ростове задержали двух дворников, избивших пенсионера

В Донской столице полицейские задержали двух дворников, избивших пенсионера снегоуборочной лопатой. В отношении одного из них уже заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».Само избиение произошло 9 марта среди бела дня на пересечении улицы Текучева с переулком Гвардейским. Один из уборщиков повалил горожанина на снег возле одного из жилых домов. После этого, он несколько раз нанес пенсионеру удары снегоуборочной лопатой. Из-за чего между людьми произошел конфликт остается неизвестным.По информации ГУ МВД Ростовской области , задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде до выяснения всех обстоятельств дела.Если вина предполагаемого преступника будет доказана, то мужчине грозит до трех лет лишения свободы.