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В Ростове задержали двух дворников, избивших пенсионера

В Ростове задержали двух дворников, избивших пенсионера
В Донской столице полицейские задержали двух дворников, избивших пенсионера снегоуборочной лопатой. В отношении одного из них уже заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Само избиение произошло 9 марта среди бела дня на пересечении улицы Текучева с переулком Гвардейским. Один из уборщиков повалил горожанина на снег возле одного из жилых домов. После этого, он несколько раз нанес пенсионеру удары снегоуборочной лопатой. Из-за чего между людьми произошел конфликт остается неизвестным.

По информации ГУ МВД Ростовской области , задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде до выяснения всех обстоятельств дела.

Если вина предполагаемого преступника будет доказана, то мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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