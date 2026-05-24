В Ростове задержали двоих мужчин, напавших на водителя автобуса

В Ростове-на-Дону задержаны двое мужчин, напавших на водителя автобуса. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 23 мая. Предварительно, водитель автобуса сделал замечание не оплатившей проезд компании. Завязался конфликт, который перерос в драку. Компания брызнула в лицо водителю перцовкой и набросилась на него. Затем нападавшие скрылись. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как выяснилось, мужчины 29 и 56 лет приехали из другого региона. Их задержала полиция.
