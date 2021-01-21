Как в Ростове прошел митинг в поддержку Навального: фоторепортаж

Тысячи жителей донской столицы вышли на мирную акцию в поддержку Алексея Навального.Митинг начался в 14 часов 23 января, однако за несколько часов до начала демонстрации перекрыли Пушкинскую. За час до начала через громкоговоритель звучала фраза: «Уважаемые граждане, мероприятие не согласовано. Не мешайте проходу людей. За нарушение законодательства вы можете быть привлечены к ответственности».Люди, не участвующие в митинге, могли попасть на улицу Пушкинскую, только показав документы.Спустя некоторое время правоохранители начали задерживать митингующих. Их увезли в отдел полиции для составления административных протоколов. Активистам грозит арест за участие в несанкционированной акции протеста.Митингующие организовали шествие по центральным улицам Ростова. К 15 часам они смогли слиться в одну толпу и двинулись в сторону Ворошиловского.Из-за многочисленных ограничений движения центр донской столицы погряз в многокилометровых пробках. Практически все водители сигналили - то ли от безысходности, то ли в поддержку активистов.Около 16 часов протестующие разделились на две части. Одни шли в сторону Театральной площади, а вторые – по Буденновскому.В настоящее время участники акции находятся у здания ДГТУ - на площади Гагарина.Отметим, митинг поддержали и многие музыканты и актёры. Среди них - Павел Деревянко, Вася Обломов, Влади (Владислав Лешкевич) и Шым (Михаил Епифанов).Накануне митинга, 22 января, задержали координатора штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксению Середкину, участников Валерию Дзбоеву, Вадима Кобзева. В тот же день прошли обыски дома у экс-координатора Сергея Гривко. Валерию арестовали на 10 суток, Вадима - на семь, а Ксению - на трое, при этом нарушив часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ, согласно которой нельзя задерживать на длительное время женщин, воспитывающих детей до 14 лет. Также правоохранители задержали несовершеннолетнего парня за призыв выйти на акцию в поддержку Навального. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Призывы к массовым беспорядкам, предусмотренным частью первой настоящей статьи, или к участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами». Школьнику грозит до двух лет лишения свободы.