В Ростове задержали дебошира, пытавшегося съехать на машине с эвакуатора

В Ростове-на-Дону задержали дебошира, пытавшегося съехать на машине с эвакуатора. Инцидент случился 28 октября в Ворошиловском районе города.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 31-летний водитель сначала врезался в несколько машин и скрылся с места аварии. После этого он много раз нарушал ПДД и выезжал на встречную полосу. Сотрудники ДПС остановили мужчину для проверки документов. По внешним признакам было видно, что он выпил спиртного. Ростовчанина пришлось задержать.Автомобиль, на котором он передвигался имел несколько повреждений после ДТП и его погрузили на эвакуатор, но водителя этот факт возмутил. Он забрался в машину, сел за руль и попробовал съехать на дорогу. В этот момент его буквально выкинули из авто и толкнули на асфальт. После этого мужчина получил несколько ударов и его доставили в отделение полиции.Многих жителей возмутило такое обращение с человеком, пусть даже нарушившим закон. По их мнению задержание могло пройти гораздо спокойнее, без физических увечий.