В Ростове за сутки нашли восемь автобусов с неисправными кондиционерами

Фото: Дондей

]В Ростове за сутки выявили восемь автобусов, где не работали кондиционеры. Данными за 3 июля поделился глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.За день специалисты проверили системы кондиционирования воздуха в 70 автобусах. С наступлением жары от жителей Ростова стали поступать жалобы на отсутствие охлаждения в общественном транспорте. Ранее DonDay писал, что пассажиры автобуса №83 задыхались от духоты. По итогам проверки 3 июля неисправные кондиционеры обнаружили в восьми автобусах.Горожанам напоминают, что при высокой нагрузке на транспортную систему возможны сбои. Если пассажиры заметили, что в автобусе не работает кондиционер, они могут обратиться в кол-центр по телефону 8-800-222-76-76.Александр Скрябин уточнил, что в автобусах, выпущенных до 2018 года, установлены слабые системы охлаждения. По его словам, они физически не справляются с ростовской жарой. В связи с этим в городе продолжают обновлять автопарк. Перевозчик «Ростовпассажиртранс» приобрел в лизинг 90 новых автобусов: 70 большой вместимости и 20 особо большой вместимости, так называемые «гармошки». Новая техника вышла на маршруты с 27 мая.