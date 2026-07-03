В Ростове за самовольный снос аварийного здания оштрафуют подрядчика
В Ростове за самовольный снос аварийного здания оштрафуют подрядчика. Инцидент произошел 3 июля на улице 6‑я Линия, 64/76.
Днем на проезжую часть рухнула стена двухэтажного дома. Строение уже долго находится в аварийном состоянии, поэтому его якобы обрушение никого не удивило. Скорее, всех шокировало, что это было не обрушение, а намеренные работы по сносу, выполняемые подрядчиком.
Исполнитель пренебрег мерами безопасности, не уведомил местные власти о своих намерениях. В результате стена рухнула на проезжую часть. Кирпичи повредили авто. Как оказалось, это был транспорт самого подрядчика.
На место прибыли спасатели и представители районной администрации.
«За допущенные нарушения подрядчику будут выставлены штрафные санкции», — написал глава Пролетарского района Зураб Киладзе.
Сам дом планируют демонтировать до 15 августа 2026 года.