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В Ростове за месяц выявили более 750 нарушителей «масочного» режима

В Ростове за месяц выявили более 750 нарушителей «масочного» режима
В Ростове-на-Дону продолжают проводить проверки мониторинговые группы. Всего в августе провели более 18,5 тысяч рейдов.


В августе в ходе проверок выявили 779 нарушителей «масочного» режима в общественном транспорте. Из них четверо - водители автобусов. В отношении нарушителей составили административные протоколы. Им грозит выплата штрафа на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.

Ситуация по коронавирусу в донском регионе не улучшается. Ежедневно диагноз подтверждается у сотен жителей. Однако в общественном транспорте, где заразиться проще всего, практически нет никаких ограничений. Людей штрафуют за отсутствие масок, но о социальной дистанции в час пик и духоте словно забыли. Каждое утро тысячи ростовчан добираются на работу и учебу в забитых автобусах, дыша друг другу в затылок и задыхаясь от жары.

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