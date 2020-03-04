В Ростове за год гречка подорожала почти на 11%



В феврале цена килограмма гречки в среднем по стране составила 55,53 рубля. По сравнению с прошлым годом, стоимость крупы выросла на 10,7%, пишет NEWS.ru.



Издание опирается на данные оператора фискальных данных «Такском», который проанализировал 17 млрд кассовых чеков. Самая дорогая гречка продаётся в Нижнем Новгороде. Там в среднем её цена составляет 71,44 рубля. На втором месте Новосибирск с ценой 67,56 рубля и на третьем Екатеринбурге. Там за килограмм продукта придётся отдать 65,5 рубля.



В Ростове-на-Дону в начале года стоимость продукта составляла 47,67 рубля, что на +10,7% дороже, чем в прошлом году. При этом, по данным исследователей, в донской столице сильно выросли продажи этой крупы. Рост составил 30%, в то время как по России продажи гречки упали на 11%.



Специалисты считают, что цена на гречневую крупу продолжит расти. Это связано с сокращением площадей посева, что обусловлено перепроизводством продукции на протяжении предыдущих двух лет. То есть два последних года предложение продукции превышало спрос на неё.