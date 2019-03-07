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В Ростове юрист наживался на пострадавших в результате масштабного пожара

В Ростове юрист наживался на пострадавших в результате масштабного пожара
Руководитель ростовской юридической фирмы обманывал погорельцев.

С января по март 2018 года правовед оказывал юридические услуги ростовчанам, лишившимся жилья в результате масштабного пожара за Театральной площадью. Он обманывал пострадавших, сообщая, что им положены денежные субсидии, и предлагал помощь в их оформлении.
- Сумма ущерба в настоящий момент составляет более 230 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время он находится под домашним арестом.

Пострадавших от действий руководителя юридической компании просят обратиться в полицию.

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