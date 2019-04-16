В Ростове ямы на дорогах отметили портретами чиновников



Ростовчане переняли опыт жителей Таганрога, привлекавших внимание к ямам на дорогах портретами чиновников.



18 апреля на некоторых улицах Ростова рядом с выбоинами на проезжей части появились плакаты с фотографиями сотрудников муниципальных учреждений донской столицы.



«Главными героями» народного творчества стали исполняющий обязанности директора МКУ «ДИСОТИ» Дмитрий Васильев и начальник отдела МКУ «ДИСОТИ» Вячеслав Козлов. Таблички появились на переулках Халтуринском, Силикатном, улицах Лесопарковой, Гайдара и других.

«Зачем вам ровные дороги, если машины и по ямам ездят отлично?», «Работайте или уходите!!!», - гласила надпись под фотографиями.







Именно МКУ Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры («ДИСОТИ») Ростова занимается ремонтом дорог.



Акция нашла активный отклик у пользователей соцсетей. Ростовчане активно комментируют инициативу горожан.

Добавим, что ежегодно в Ростове выделяются сотни миллионов рублей на ремонт дорог. Зачастую средства идут на реконструкцию одних и тех же улиц. Между тем, по мнению автомобилистов, состояние дорог в донской столице не улучшается.



