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В Ростове ямы на дорогах отметили портретами чиновников

В Ростове ямы на дорогах отметили портретами чиновников
Ростовчане переняли опыт жителей Таганрога, привлекавших внимание к ямам на дорогах портретами чиновников.

18 апреля на некоторых улицах Ростова рядом с выбоинами на проезжей части появились плакаты с фотографиями сотрудников муниципальных учреждений донской столицы.

«Главными героями» народного творчества стали исполняющий обязанности директора МКУ «ДИСОТИ» Дмитрий Васильев и начальник отдела МКУ «ДИСОТИ» Вячеслав Козлов. Таблички появились на переулках Халтуринском, Силикатном, улицах Лесопарковой, Гайдара и других.
«Зачем вам ровные дороги, если машины и по ямам ездят отлично?», «Работайте или уходите!!!», - гласила надпись под фотографиями.

В Ростове ямы на дорогах отметили портретами чиновников

Именно МКУ Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры («ДИСОТИ») Ростова занимается ремонтом дорог.

Акция нашла активный отклик у пользователей соцсетей. Ростовчане активно комментируют инициативу горожан.
Добавим, что ежегодно в Ростове выделяются сотни миллионов рублей на ремонт дорог. Зачастую средства идут на реконструкцию одних и тех же улиц. Между тем, по мнению автомобилистов, состояние дорог в донской столице не улучшается.

В Ростове ямы на дорогах отметили портретами чиновников

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