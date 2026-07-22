В Ростове выставлено на продажу историческое здание за 200 миллионов рублей

Фото: Авито

В Ростове-на-Дону на проспекте Чехова, 35 выставлено на продажу историческое здание за 200 миллионов рублей. Объявление размещено на известном сайте продаж.Двухэтажное здание является памятником архитектуры конца XIX века. Общая площадь объекта составляет 1 447 квадратных метров. Собственник оценил стоимость квадратного метра в 137 тысяч рублей. Внутри сохранились элементы декора потолков, исторические перила, лестница и люстры. Здание частично отремонтировано и реконструировано, а в другой части ведется ремонт, и двери закрыты.Помещения предназначены для коммерческого использования.Памятник архитектуры был построен в XIX веке. Он замыкает угол квартала, является его градоформирующим элементом, а таже отражает стилистическое многообразие застройки исторического центра города. В 1913 году в здании размещалось Ростовское-на-Дону биржевое общество.