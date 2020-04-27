В Ростове выставили поднятый со дна реки танк времён войны

В Ростовской области отреставрировали редкий танк времён Великой Отечественной войны. Вскоре его передадут музею «Самбекские высоты».Фрагменты боевой машины Т-26 поисковики обнаружили в хуторе Евсеевском Усть-Донецкого района. Они лежали на дне реки Кундрючья под двухметровым слоем воды, увязшие в камнях и иле. Танк находился в водоёме 77 лет. Водолазы смогли поднять на поверхность ствол пушки калибром 45 миллиметров, части двигателя, корпуса и гусениц. Подъём Т-26 производился с июля по сентябрь 2019 года. Затем его отдали на реставрацию специалистам военно-патриотического объединения «Скиф» в Таганроге. На восстановительные работы ушло порядка восьми месяцев. Мастера отмыли фрагменты и очистили их от ржавчины, восстановили повреждённые элементы, а затем собрали макет танка, используя найденные детали. В качестве реликвии были оставлены пробоины и пули, застрявшие в корпусе.В ходе работ удалось выяснить, как погиб экипаж Т-26. Солдаты в составе войск Южного фронта в июле 1942 года принимали участие в боевых действиях. Фашисты смогли близко подобраться к машине и начали бомбить её с переднего и заднего флангов. Экипаж сгорел вместе с танком.Т-26 является редкой находкой, так как на момент начала Великой Отечественной войны считался устаревшим — его выпускали в начале 30-х. Данный экземпляр был произведён в 1933-м. Поисковикам удалось определить его номер - 532. Специалисты надеются, что эти данные помогут узнать имена членов экипажа.Утром 29 апреля отреставрированный Т-26 установили на Ворошиловском проспекте Ростова, недалеко от пересечения с улицей Суворова. Здесь он простоит шесть дней, после чего его отправят в музей.