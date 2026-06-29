В Ростове вырос спрос на установку газа в авто на фоне дефицита топлива
На фоне топливного кризиса ростовские водители всё активнее переходят на газ. Об этом сообщает портал Donday
Если раньше сервисы монтировали ГБО лишь в 2–3 машины в неделю (чаще для такси), то теперь запись расписана на несколько недель вперёд. При этом сама процедура требует не только монтажа, но и обязательного согласования с ГИБДД, сертификации и регистрации.
Стоимость установки варьируется от 30 000 до 100 000 рублей и выше — цена зависит от типа газа, объёма баллона, комплектации оборудования и особенностей автомобиля. Так, оборудование под пропан в среднем обходится в 30 000–45 000 рублей, а под метан — от 60 000 рублей. При этом метан быстрее окупается из‑за более низкой стоимости топлива: сейчас метан стоит 28,48 рубля за кубометр, пропан — 36 рублей за литр.
При этом автовладельцы готовы вкладываться в переоборудование, лишь бы не стоять в очереди за бензином и ждать, когда он вообще пропадет с АЗС.
Однако сейчас установить ГБО не так просто. Из‑за ажиотажного спроса выросли цены на комплектующие, а на складах почти не осталось газовых баллонов. Сроки новых поставок неизвестны, поэтому некоторые мастерские временно приостановили приём заказов. К тому же установка ГБО — трудоёмкий процесс, требующий нескольких дней работы, поэтому сделать её в ускоренном режиме невозможно.