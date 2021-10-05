В Ростове вынесли приговор парню, напавшему на подростка с ножом

В Ворошиловском районном суде Ростова огласили приговор парню, угрожавшему подростку ножом. Инцидент произошел в апреле 2021 года.По версии следствия, Ярослав Гилязов был знаком с двумя несовершеннолетними студентами. Он рассказал им о таблетках, улучшающих физическую активность, и предложил их купить. Парни согласились и перечислили ему на банковскую карту 600 рублей, но долгожданный товар они так и не получили. Вместо этого Ярослав пропал.Спустя время он появился и пригласил студентов к себе домой, чтобы якобы принести извинения. Но когда они оказались в его квартире, Гилязов приставил к горлу одного из них нож и начал угрожать расправой за то, что тот распускает слухи. В качестве моральной компенсации он потребовал отдать ему телефон стоимостью более 30 тысяч рублей. Испугавшись, парень выполнил просьбу и под давлением написал расписку о том, что получил за него 10 тысяч. Но никаких денег ему, естественно, никто не отдал.Вернувшись домой, несовершеннолетний рассказал обо всем родителям, и вместе они обратились с заявлением в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого и завели на него уголовное дело по статье «Разбой». Свою вину Гилязов признал в полном объеме и возместил ущерб.- За совершенное преступление суд приговорил обвиняемого к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в суде.