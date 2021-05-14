В Ростове вынесли приговор мужчине, зарезавшему прохожего

Октябрьский районный суд вынес приговор мужчине, зарезавшему прохожего. Происшествие случилось в марте 2020 года.В тот день Амбарцум Хабахов пришел с работы и обнаружил, что его жены нет дома. Он решил воспользоваться моментом и пойти на встречу со своими друзьями. Компания выпивала спиртные напитки и веселилась, а к ночи все начали расходиться. Мужчина проводил своих приятелей домой и отправился к себе.Около 04:00 он проснулся от сильного шума на улице. Хабахов увидел, что на лавочке под его окнами двое мужчин выпивают и громко разговаривают. Он разозлился, взял шампур и решил спугнуть их. Однако компания не собиралась покидать удобное местечко. После взаимных оскорблений один из собутыльников достал нож и начал размахивать им.Амбарцум в ответ махал шампуром. В результате «дуэли» соперник попытался сбежать, но мужчина настиг его и выхватил нож из рук. Хабахов принялся наносить множественные удары лезвием по всему телу. Шансов остаться в живых у мужчины не было, и он скончался от полученных травм.- Амбарцума Хабахова приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в суде.