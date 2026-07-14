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В Ростове выявлено 9 автобусов с неработающими кондиционерами

В Ростове выявлено 9 автобусов с неработающими кондиционерами
В Ростове-на-Дону выявили 9 автобусов с неработающими кондиционерами. Об этом информирует глава города Александр Скрябин.

Каждый день жители сетуют на работу кондиционеров в автобусах. Люди сообщали, что температура за окном повысилась до +30 градусов. При этом внутри кондиционеры не работали, в салоне было нечем дышать.

В городе на маршрутах общественного транспорта провели проверку. Всего выявили 9 автобусов с неработающими кондиционерами.

- К нарушителям - транспортным компаниям, обслуживающим маршрут, применены меры воздействия, предусмотренные контрактами, - сказано в сообщении.
Фото: DonDay
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