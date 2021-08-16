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В Ростове выделили 40 миллионов на ремонт трех дорог

В Ростове выделили 40 миллионов на ремонт трех дорог
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова разместила тенедеры на ремонт дорог по трем улицам.

Работы на улице Маршальской оценили почти в 26 миллионов рублей. Еще по 7,6 миллиона из бюджета города пойдет на прокладку асфальта по Писательской и Кропоткина (участок от улицы Гаккеля до переулка Тихвинского).

Покрытие должно иметь пятилетний срок гарантии. В условия контракта также ходит выгрузка материалов, установка люков и бордюров. Срок завершения ремонта – 1 декабря 2021 года. Подрядчиков выберут по результатам конкурсов 26-27 августа.

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