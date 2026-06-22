В Ростове вводят охрану подземных переходов за 1,767 миллиона рублей
Администрация Ростова-на-Дону завершила поиски исполнителя для охраны подземных пешеходных переходов. Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок 22 июня, муниципальное казенное учреждение «ДИСОТИ» заключит контракт с единственной организацией, подавшей заявку.
Начальная цена торгов составляла 1,767 миллиона рублей. Победитель предложил выполнить работы за 1,716 миллиона.
Согласно техническому заданию, услуги должны оказываться с 1 июля по 31 декабря 2026 года. Подрядчику предстоит обеспечить патрулирование 22 подземных переходов, расположенных на основных магистралях города, включая улицы Большую Садовую, Буденновский и Ворошиловский проспекты.
Общее количество посещений за период контракта составит 8 648. В обязанности охраны входит обход территории, реагирование на правонарушения, обеспечение пожарной безопасности, использование кнопок тревожной сигнализации.