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В Ростове вводят охрану подземных переходов за 1,767 миллиона рублей

В Ростове вводят охрану подземных переходов за 1,767 миллиона рублей


Администрация Ростова-на-Дону завершила поиски исполнителя для охраны подземных пешеходных переходов. Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок 22 июня, муниципальное казенное учреждение «ДИСОТИ» заключит контракт с единственной организацией, подавшей заявку.

Начальная цена торгов составляла 1,767 миллиона рублей. Победитель предложил выполнить работы за 1,716 миллиона.

Согласно техническому заданию, услуги должны оказываться с 1 июля по 31 декабря 2026 года. Подрядчику предстоит обеспечить патрулирование 22 подземных переходов, расположенных на основных магистралях города, включая улицы Большую Садовую, Буденновский и Ворошиловский проспекты.

Общее количество посещений за период контракта составит 8 648. В обязанности охраны входит обход территории, реагирование на правонарушения, обеспечение пожарной безопасности, использование кнопок тревожной сигнализации.
фото: Rostov.ru
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