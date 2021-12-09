В Ростове ввели в эксплуатацию Донской инфекционный центр

Фото: Инстаграм Алексея Логвиненко.

В Ростове-на-Дону с 10 декабря начал свою работу Донской инфекционный центр. Он включает в себя девять лечебных корпусов, лабораторию, а также административные корпусы. Об этом написал у себя в «Инстаграме» сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.По словам главы администрации донской столицы, комплекс построен с нуля. Он представляет собой современный разноплановый инфекционный центр с повышенной безопасностью персонала и пациентов. Система боксов обеспечивает полную изоляцию больного, зараженного острым инфекционным заболеванием. Немаловажно, что контакт с другими пациентами исключается. Кроме того, в госпитале есть отделение хирургии, где инфицированные будут получать неотложную помощь.В соответствии с требованиями возведение подобного медучреждения занимает около трех лет, однако его сдали в сжатые сроки. Проект взял на контроль губернатор Ростовской области Василий Голубев.В Донском инфекционном центре имеются все условия для качественного лечения болезней, возникающих на фоне опасных вирусов. После окончания пандемии коронавируса ростовчане и гости города смогут получать там скорую медицинскую помощь.