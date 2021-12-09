В Ростове ввели в эксплуатацию Донской инфекционный центр
В Ростове-на-Дону с 10 декабря начал свою работу Донской инфекционный центр. Он включает в себя девять лечебных корпусов, лабораторию, а также административные корпусы. Об этом написал у себя в «Инстаграме» сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.
По словам главы администрации донской столицы, комплекс построен с нуля. Он представляет собой современный разноплановый инфекционный центр с повышенной безопасностью персонала и пациентов. Система боксов обеспечивает полную изоляцию больного, зараженного острым инфекционным заболеванием. Немаловажно, что контакт с другими пациентами исключается. Кроме того, в госпитале есть отделение хирургии, где инфицированные будут получать неотложную помощь.
В соответствии с требованиями возведение подобного медучреждения занимает около трех лет, однако его сдали в сжатые сроки. Проект взял на контроль губернатор Ростовской области Василий Голубев.
В Донском инфекционном центре имеются все условия для качественного лечения болезней, возникающих на фоне опасных вирусов. После окончания пандемии коронавируса ростовчане и гости города смогут получать там скорую медицинскую помощь.