Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове введен режим ЧС после ночной атаки беспилотников

В Ростове введен режим ЧС после ночной атаки беспилотников

В Ростове введен режим ЧС после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

В результате падения осколков БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома, два частных дома, а также строящиеся высотные здания, коммерческие организации, складские помещения и 19 единиц коммунальной техники регионального оператора, отвечающей за вывоз бытовых отходов.

Все возгорания, возникшие в результате атаки, были потушены.

Кроме того, будут организованы комиссия для оценки ущерба имущества пострадавших и обход для оценки и фиксации ущерба и приема заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших.

Коммунальным службам города поручено оказать помощь жителям поврежденных домов в восстановлении подачи коммунальных ресурсов и приступить к уборке территорий места происшествия.
Фото: Dоnday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика