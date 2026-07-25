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В Ростове введен режим ЧС после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.В результате падения осколков БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома, два частных дома, а также строящиеся высотные здания, коммерческие организации, складские помещения и 19 единиц коммунальной техники регионального оператора, отвечающей за вывоз бытовых отходов.Все возгорания, возникшие в результате атаки, были потушены.Кроме того, будут организованы комиссия для оценки ущерба имущества пострадавших и обход для оценки и фиксации ущерба и приема заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших.Коммунальным службам города поручено оказать помощь жителям поврежденных домов в восстановлении подачи коммунальных ресурсов и приступить к уборке территорий места происшествия.