Фото: Дондей

В Ростове время ожидания автобусов увеличилось. Подробнее о ситуация на остановках рассказал портал Donday.Екатерина М. ожидала транспорт на западное направление на площади Гагарина. Она прождала автобус не менее 30 минут.«Ждала автобус №25 или №93, — говорит девушка. — На табло было указано, что интервал движения составляет 4–15 минут, но это не соответствует действительности. Рано утром приходится буквально втискиваться в эти автобусы. Приходится тратить деньги на такси. Причем поездка иногда обходится в 500-600 рублей.Схожая проблема наблюдается и с маршрутом №67. Пассажиры жалуются, что время ожидания этого автобуса увеличилось почти вдвое — с 8 до 15 минут.Напомним, что с мая на маршруты вышли новые автобусы от компании «Ростовпассажиртранс». Однако на данный момент компания запустила технику, обслуживающей следующие маршруты: №№ 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 16, 16а, 22, 33, 34, 34а, 35, 42, 44, 71, 78, 90, 94 и 96. Остальные маршруты пока не получили новую технику.