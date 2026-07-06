Фото: Администрация Ростова

В Ростове временно прекратили движение на маршрутах автобусы-«гармошки». Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на диспетчера компании-перевозчика.По данным СМИ, «Ростовпассажиртранс» сообщил, что пока это временная мера. Пассажирам стоит запастись терпением и дожидаться автобуса большого класса.Некоторых жителей такая новость удивила, поскольку новый транспорт вышел на линии только в конце мая. С момента эксплуатации прошел всего месяц. Причина неизвестна.Напомним, что «Ростовпассажиртранс» обновил автобусный парк на 90 новых единиц техники. Из них 70 автобусов большой вместимости и 20 особо большой вместимости, так называемые «гармошки». Единицы техники были запущены на маршруты, обслуживаемые перевозчиком: №№ 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 16, 16а, 22, 33, 34, 34а, 35, 42, 44, 71, 78, 90, 94 и 96.