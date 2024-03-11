В Ростове врачи вылечили подростка с редким нарушением полового развития

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В Ростове-на-Дону врачи вылечили подростка с редким генетическим заболеванием. Информацию об этом сообщили 11 марта в региональном Минздраве.Несколько лет назад школьнику диагностировали нарушение полового развития за счет хромосомной патологии. Медики выявили, что он родился с синдромом Клайнфельтера. Это хромосомная патология, которая характеризуется наличием в мужском кариотипе одной или нескольких дополнительных женских половых хромосом. Заболевание встречается с частотой один на 850-1 000 мальчиков. Основные симптомы: плохой рост волос, большая грудь, широкая талия, маленькие половые органы и длинные ноги. Из-за болезни у пациента могли появиться серьезные психологические проблемы.У подростка увеличились молочные железы, так как в них разрослись кисты, которые могли переродиться в злокачественные образования.Школьника прооперировали и тем самым предотвратили развитие опасного заболевания. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.