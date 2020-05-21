В Ростове возобновили работу пункты выдачи пропусков для перемещения по городу
В восьми районах Ростова возобновили работу пункты выдачи разрешений для перемещения по городу. Об этом сообщили в мэрии донской столицы 23 мая.
Работодатели могут обратиться по телефонам горячих линий с 9 до 18 часов. Заявку на получение пропусков также можно направить на электронную почту района, в котором зарегистрированы или поставлены на налоговый учет организация или индивидуальный предприниматель.
- В каждый пункт добавлено по 10 операторов и 10 телефонов для обращений граждан, - добавили в администрации города. - Это поможет обеспечить их бесперебойную работу и доступ ростовчан к услуге.
Предпринимателей уведомят о результате рассмотрения заявки и сообщат, когда и где можно забрать разрешения. Пропуска дают право на перемещение по Ростову на работу и обратно сотрудников предприятий, которые продолжают свою деятельность.
Напомним, что с 25 мая в Ростовской области возобновят работу непродовольственные магазины, за исключением торговых точек, которые находятся в торговых центрах. С 1 июня в детских садах откроют дежурные группы.
Пункты выдачи пропусков работают:
в Ворошиловском районе по адресу: бул. Комарова, 28/3 (школа № 30), propusk_vorosh@rostov-gorod.ru. Телефоны: 235-51-35; 320-05-20; 235-15-66; 235-71-00; 235-72-00; 235-89-55; 233-48-74; 235-73-11; 235-85-00; 233-41-95;
в Железнодорожном районе по адресу: пл. Круглая, 1 (лицей экономический № 14), propusk_zhel@rostov-gorod.ru. Телефоны: 236-33-15; 266-68-90; 262-61-66; 262-69-49; 242-15-27; 222-32-23; 242-08-66; 244-40-28; 240-91-80; 222-67-56;
в Кировском районе по адресу: ул. Пушкинская, 190/108 (школа № 80), propusk_kir@rostov-gorod.ru. Телефоны: 262-45-43; 262-05-35; 240-69-19; 262-07-25; 244-16-04; 240-58-55; 262-58-18; 262-37-70; 264-18-11; 262-08-41;
в Ленинском районе по адресу: ул. Серафимовича, 85 (школа № 39), propusk_len@rostov-gorod.ru. Телефоны: 240-73-25; 240-44-38; 240-33-88; 240-92-92; 240-43-12; 240-35-27; 240-71-40; 240-94-31; 269-43-10; 240-63-81;
в Октябрьском районе по адресу: пр. Ленина, 83а (лицей многопрофильный № 69), propusk_okt@rostov-gorod.ru. Телефоны: 210-42-48; 200-62-59; 245-00-84; 245-19-51; 245-44-85; 245-03-54; 245-52-09; 245-03-45; 210-40-91; 210-40-75; 210-40-76;
в Первомайском районе по адресу: ул. Мира, 6 (школа № 21), propusk_per@rostov-gorod.ru. Телефоны: 8-950-863-03-20; 8-999-698-54-21; 8-988-948-67-10; 8-988-941-57-40; 8-988-946-64-78; 8-988-943-06-78; 8-900-124-97-75; 8-952-415-80-56; 254-07-44; 242-42-93;
в Пролетарском районе по адресу: пл. Свободы, 1/1 (лицей № 13), propusk_pro@rostov-gorod.ru. Телефоны: 8-988-946-20-11; 8-988-946-20-12; 8-989-616-61-27; 8-989-616-61-23; 210-09-51; 210-09-73; 8-928-600-90-58; 8-928-600-89-29; 8-928-600-89-76; 8-928-600-89-71;
в Советском районе по адресу: ул. Быковского, 95 (гимназия № 95), propusk_sov@rostov-gorod.ru. Телефон: 222-47-69; 222-45-85; 222-12-06; 222-26-13; 222-45-69; 222-44-98; 222-54-69; 222-545-03; 292-50-99; 290-59-55.