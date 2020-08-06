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В Ростове возобновили поезда идущие в Абхазию

В Ростове возобновили поезда идущие в Абхазию
В Абхазию из Ростова-на-Дону теперь можно отправится на поезде. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.

Всего между городом Сухум и донской столицей будут курсировать два поезда. Первый состава начнет ездить с 7 августа по 15 сентября ежедневно. Из Ростова он отправится в 18:14, а доедет до Абхазии спустя 19 часов.

Второй поезд будет пересекать донскую столицу, по маршруту Санкт-Петербург — Сухум, с 7 по 27 августа по нечетным числам, а также 2 и 9 сентября. Из Ростова поезд будет выезжать в 12:43, а на конечную остановку он прибудет в 9:55.

Билеты на составы уже поступили в продажу. Все поезда будут делать две остановки на границе по 60 и 30 минут. Кроме того, прямо в вагонах продолжат соблюдать паспортный контроль.

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