В Ростове возобновили поезда идущие в Абхазию

В Абхазию из Ростова-на-Дону теперь можно отправится на поезде. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.Всего между городом Сухум и донской столицей будут курсировать два поезда. Первый состава начнет ездить с 7 августа по 15 сентября ежедневно. Из Ростова он отправится в 18:14, а доедет до Абхазии спустя 19 часов.Второй поезд будет пересекать донскую столицу, по маршруту Санкт-Петербург — Сухум, с 7 по 27 августа по нечетным числам, а также 2 и 9 сентября. Из Ростова поезд будет выезжать в 12:43, а на конечную остановку он прибудет в 9:55.Билеты на составы уже поступили в продажу. Все поезда будут делать две остановки на границе по 60 и 30 минут. Кроме того, прямо в вагонах продолжат соблюдать паспортный контроль.