В Ростове возобновили работу городские электрички

Городская электричка снова начала курсировать по Ростову. Об этом сообщили в правительстве области.Электротранспорт возобновил работу с 8 июня. С понедельника ходят пригородные поезда сообщением Ростов – Ростов-Западный, Ростов-Западный – Ростов, Ростов-Западный – Кизитеринка, Ростов – Кизитеринка, Кизитеринка – Ростов-Западный.Также добавлены единицы на маршруты Ростов – Таганрог – Успенская, Ростов – Лихая, Сальск – Куберле.Напомним, количество электричек было сокращено из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. В Ростовской области после сокращения курсировали 38 составов электропоездов и рельсовых автобусов. С 8 июня количество пригородных поездов увеличено до 58,5 пары.