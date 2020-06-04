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В Ростове возобновили работу городские электрички

В Ростове возобновили работу городские электрички
Городская электричка снова начала курсировать по Ростову. Об этом сообщили в правительстве области.

Электротранспорт возобновил работу с 8 июня. С понедельника ходят пригородные поезда сообщением Ростов – Ростов-Западный, Ростов-Западный – Ростов, Ростов-Западный – Кизитеринка, Ростов – Кизитеринка, Кизитеринка – Ростов-Западный.

Также добавлены единицы на маршруты Ростов – Таганрог – Успенская, Ростов – Лихая, Сальск – Куберле.

Напомним, количество электричек было сокращено из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. В Ростовской области после сокращения курсировали 38 составов электропоездов и рельсовых автобусов. С 8 июня количество пригородных поездов увеличено до 58,5 пары.

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