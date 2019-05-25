В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФК «Ростов»





В отношении бывшего заместителя директора ФК «Ростов» Юрия Дорофеева возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, его подозревают в мошенничестве, совершенном в крупном размере.



По данным источника Rostov.ru, дело было возбуждено 20 мая. Полицейские проверяют деятельность Дорофеева во время работы в донском клубе с 2012 по 2017 годы. Делом занимается Первомайский отдел полиции Ростова.



Предположительно, уголовное дело связано с многомиллионными махинациями против клуба, в частности с судебными исками, которые Дорофеев подавал против клуба.



В пресс-службе ФК «Ростов» от комментариев отказались, заявив, что Юрий Дорофеев давно не является их сотрудником, и его судьба никак не связана с жизнью клуба.