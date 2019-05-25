Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФК «Ростов»

В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФК «Ростов»

В отношении бывшего заместителя директора ФК «Ростов» Юрия Дорофеева возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, его подозревают в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

По данным источника Rostov.ru, дело было возбуждено 20 мая. Полицейские проверяют деятельность Дорофеева во время работы в донском клубе с 2012 по 2017 годы. Делом занимается Первомайский отдел полиции Ростова.

Предположительно, уголовное дело связано с многомиллионными махинациями против клуба, в частности с судебными исками, которые Дорофеев подавал против клуба.

В пресс-службе ФК «Ростов» от комментариев отказались, заявив, что Юрий Дорофеев давно не является их сотрудником, и его судьба никак не связана с жизнью клуба.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.