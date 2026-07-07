В Ростове возбудили уголовное дело после гибели мальчика от ожогов

- Ребенок получил термический ожог и был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в лечебном учреждении, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.



фото: СУ СК по РО

В Ростове возбудили уголовное дело после ЧП, в результате которого погиб 12-летний мальчик. Информация о трагедии распространилась в сети 7 июля.Сам инцидент произошел в конце июня. Ночью компания подростков находилась во дворе на улице Казахской. У ребят была легковоспламеняющаяся жидкость. По предварительным данным, они решили разжечь огонь, после чего пламя перекинулось на 12-летнего ребенка.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.