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В Ростове возбудили уголовное дело после гибели мальчика от ожогов

В Ростове возбудили уголовное дело после гибели мальчика от ожогов
В Ростове возбудили уголовное дело после ЧП, в результате которого погиб 12-летний мальчик. Информация о трагедии распространилась в сети 7 июля.

Сам инцидент произошел в конце июня. Ночью компания подростков находилась во дворе на улице Казахской. У ребят была легковоспламеняющаяся жидкость. По предварительным данным, они решили разжечь огонь, после чего пламя перекинулось на 12-летнего ребенка.

- Ребенок получил термический ожог и был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в лечебном учреждении, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.
фото: СУ СК по РО
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