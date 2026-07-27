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В Ростове восстановили движение трамваев после погодного катаклизма. Об этом информирует городской дептранс.Маршруты №№ 6 и 7 работают по обычному маршруту. Движение маршрута № 1 (Главный железнодорожный вокзал — Госпиталь УВОВ) осуществляется от ЖДВ до депо на ул. 36-я Линия, маршрута № 4 (Главный железнодорожный вокзал — Сельмаш) — от ЖДВ до депо на ул. 36-я Линия, маршрута № 10 (Сельмаш — пл. Мичурина) — от пл. Мичурина до пер. Крепостной / ул. Текучева - по сокращенному пути.Что касается троллейбусного движения, на линию вышли только единицы техники по маршруту № 2 Привокзальная площадь — Красный Аксай.Напомним, что электротранспорт прекратил движение из-за урагана, который обрушился на донскую столицу 25 июля.