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В Ростове водителя разрешили парковать авто на двух участках Большой Садовой

В Ростове водителя разрешили парковать авто на двух участках Большой Садовой
В Ростове-на-Дону водителя разрешили парковать авто на двух участках Большой Садовой. Информацию об этом передает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сообщается, что остановку транспорта разрешат на Большой Садовой между улицей Чехова и проспектом Кировским. Также оставить машину можно будет на участке между переулками Халтуринским и Братским. Следует подчеркнуть, что припарковать машину можно будет только в выходные дни.

– Кроме дорожных знаков «Остановка запрещена» на участках появились таблички «Рабочие дни», – рассказали в отделе пропаганды.

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