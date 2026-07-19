Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове водителям начали продавать блины прямо в очереди на АЗС

В Ростове водителям начали продавать блины прямо в очереди на АЗС
В Ростове блины начали продавать прямо в очереди на АЗС. Видео местные жители опубликовали в сеть 16 июля.

Мужчины приехали заправить автомобиль на АЗС в районе пересечения улиц Мадояна и Профсоюзной. Однако быстро сделать это не удалось. Ростовчане попали в большую очередь: десятки машин выстроились вдоль обочины. По словам автовладельцев, ожидание заняло около полутора часов.

Ситуацией воспользовались местные предпринимательницы. Женщины стали обходить машины и продавать блины водителям из очереди. Из-за долгого ожидания топлива многие охотно покупали еду.

Этим летом большие очереди на АЗС в Ростове уже стали привычным явлением. Пользователей сети позабавило, что даже в такой ситуации кто-то смог проявить находчивость и превратить очередь в торговую точку.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика