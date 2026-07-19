В Ростове водителям начали продавать блины прямо в очереди на АЗС

Фото: Соцсети

В Ростове блины начали продавать прямо в очереди на АЗС. Видео местные жители опубликовали в сеть 16 июля.Мужчины приехали заправить автомобиль на АЗС в районе пересечения улиц Мадояна и Профсоюзной. Однако быстро сделать это не удалось. Ростовчане попали в большую очередь: десятки машин выстроились вдоль обочины. По словам автовладельцев, ожидание заняло около полутора часов.Ситуацией воспользовались местные предпринимательницы. Женщины стали обходить машины и продавать блины водителям из очереди. Из-за долгого ожидания топлива многие охотно покупали еду.Этим летом большие очереди на АЗС в Ростове уже стали привычным явлением. Пользователей сети позабавило, что даже в такой ситуации кто-то смог проявить находчивость и превратить очередь в торговую точку.