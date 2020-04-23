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В Ростове во время тушения пожара обнаружили боеприпасы

В Ростове во время тушения пожара обнаружили боеприпасы
В донской столице во время тушения крупного пожара обнаружили боеприпасы. Об этом рассказали в управлении ГО и ЧС Ростова.

Возгорание произошло вечером 24 апреля на улице Кумженской в Железнодорожном районе города. Огонь распространился на площадь 500 квадратных метров. Работавшая поисково-спасательная группа нашла боеприпасы - патроны и подствольные гранаты.
- Находка была передана во второе отделение полиции, а сегодня днём вывезена спецчастью сапёров за пределы Ростова-на-Дону для утилизации, - рассказали в управлении ГО и ЧС Ростова.

Предположительно, обнаруженные взрывоопасные предметы относятся ко времени Великой Отечественной войны.

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