В Ростове во время тушения пожара обнаружили боеприпасы
В донской столице во время тушения крупного пожара обнаружили боеприпасы. Об этом рассказали в управлении ГО и ЧС Ростова.
Возгорание произошло вечером 24 апреля на улице Кумженской в Железнодорожном районе города. Огонь распространился на площадь 500 квадратных метров. Работавшая поисково-спасательная группа нашла боеприпасы - патроны и подствольные гранаты.
- Находка была передана во второе отделение полиции, а сегодня днём вывезена спецчастью сапёров за пределы Ростова-на-Дону для утилизации, - рассказали в управлении ГО и ЧС Ростова.
Предположительно, обнаруженные взрывоопасные предметы относятся ко времени Великой Отечественной войны.