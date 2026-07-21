В Ростове владелец доходного дома Бейхмана значительно снизил его стоимость

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В Ростове-на-Дону владелец доходного дома Бейхмана значительно снизил его стоимость. Об этом свидетельствуют данные с сайта объявлений.Информация о продаже объекта культурного наследия на улице Большой Садовой, 90 появилась несколько лет назад. Первоначально собственник запрашивал 110 миллионов рублей за трехэтажный дом в центре города. Однако, вероятно, здание не нашло покупателя по такой цене. В конце 2025 года стоимость была снижена вдвое — до 56 миллионов рублей.К лету 2026 года владелец готов рассмотреть предложения за 50 миллионов рублей. Если покупатель не найдется, существует риск продажи дома по значительно заниженной цене. Общая площадь строения составляет 600 квадратных метров. Первый этаж занимают магазины, а на двух верхних этажах расположены жилые квартиры. Причины продажи старинного дома остаются загадкой. Вероятно, расходы на его содержание не покрываются доходами.