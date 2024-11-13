В Ростове ветки сухого дерева повисли на проводах около трансформаторной подстанции

Фото: "Благоустройств"

В Ростове в Ворошиловском районе на проводах повисло дерево. Об этом 12 ноября сообщили местные жители на сайте «Благоустройство».Жители сообщают, что на улице Турмалиновской, рядом с домом № 77, ветви дерева зацепились за кабель, который проходит рядом с трансформаторной подстанцией. Люди переживают, что из-за предстоящих холодов дерево может не выдержать и упасть. Это приведет к обрыву проводов и отключению электричества во всем дворе.- Дерево при обледенении или при каком-то другом внешнем воздействии может обрушиться. Существует опасность повреждения кабеля, что впоследствии приведет к аварийной ситуации. Просим вас опилить опасное нагромождение ветвей, — пишет местный житель.Важно подчеркнуть, что администрация уже отреагировала на обращение. В данный момент заявка находится на стадии «Назначение исполнителя».Напомним, что 11 ноября в Пролетарском районе без электричества остались 8 тысяч человек. Причиной стала авария на трансформаторной станции, вызванная падением дерева на провода. Спустя некоторое время специалисты устранили поломку, и свет в домах горожан был восстановлен.