В Ростове вдове подешевели арбузы и дыни к концу июля

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону подешевели арбузы и дыни к концу июля. По данным портала DonDay, стоимость на фрукты оказалась меньше, чем на 50%.В июне ценник составлял на арбузы 150 рублей за кило, дыни — 250 рублей за кило. Фрукты были привезены из Ирана и Азербайджана. Ближе к середине лета началась продажа местных арбузов и дынь, как следствие, ценник снизился почти вдвое.По состоянию на 18 июля стоимость арбуза за кило составляет 70 рублей, а за дыню — 100 рублей. Продавцы отмечают, что в разгар сезона ценник еще снизится порядка на 5-10%.Кроме бахчевых, в продаже есть черешня по 200-300 рублей за кило и голубика по 350-500 рублей за кило.