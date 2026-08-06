В Ростове вблизи аварийного дома Емельянова ввели режим повышенной готовности

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В связи с угрозой обрушения здания бывшего доходного дома Емельянова, расположенного по адресу: Большая Садовая, 94, в Ростове-на-Дону введен режим повышенной готовности. Объект культурного наследия официально признан аварийным, и его текущее состояние представляет серьезную опасность для жизни граждан.Пятиэтажное здание, построенное в 1914 году по проекту архитектора Андрея Фёдоровича Нидермейера, является выдающимся образцом стиля поздний модерн. Исторически дом принадлежал семье Сариевых, а затем стал известен как доходный дом Г. П. Емельянова. Фасад здания отличался применением прогрессивных материалов, таких как гранит, стекло и декоративная штукатурка. В разные годы здесь располагались жилые квартиры, библиотека и магазины.На протяжении своей истории памятник архитектуры пришел в упадок, что потребовало завесить его фасад баннером. Здание было признано аварийным и расселено в начале 2000-х годов. В 2020 году предпринимались попытки продать часть здания, а в ноябре того же года дом перенес крупный пожар.Несмотря на продажу в 2021 году предпринимателю из Таганрога за 10 тысяч рублей с условием реставрации, состояние здания не улучшилось. В 2024 году был объявлен тендер на поиск подрядчика для проекта консервации, который провел оценку технического состояния и разработал план сохранения объекта.Как сообщили в администрации города, несущие конструкции здания на данный момент находятся в критическом состоянии. В настоящее время тротуар возле дома огражден, а само здание остро нуждается в срочной реконструкции.- В целях обеспечения безопасности населения по периметру опасной зоны установлены фан-барьеры. Доступ на ограждённую территорию строго ограничен, — говорится в официальном сообщении.Напоминаем, что игнорирование ограничительных знаков и проникновение в опасную зону влечет за собой административную ответственность. Для граждан предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 1 000 до 30 000 рублей. Должностным лицам грозит штраф от 10 000 до 50 000 рублей, лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 000 до 50 000 рублей, а юридическим лицам — от 100 000 до 300 000 рублей.