В Ростове вандалы разрушили лавочку на площадке для выгула собак

В Ростове-на-Дону неизвестные уничтожили лавочку на площадке для выгула собак. Происшествие случилось 12 марта недалеко от гипермаркета «Окей», расположенного на бульваре Комарова, 24А.В донской столице, как и в других городах России, давно не в новинку порча муниципального имущества. Закрашенные фасады стен и зданий, сломанные урны, изуродованные лавочки - все это довольно часто можно увидеть на улицах города. В этот раз вандалы не обошлись такой мелочью, а сразу приступили к серьезным нарушениям - порче муниципального имущества. Злоумышленники разрушили лавочку на площадке для выгула собак. Как видно на фото, ее буквально разобрали по дощечкам и оставили кучу подпирать забор.Как сообщили в администрации Ворошиловского района, по факту порчи имущества поступило заявление в полицию. Правоохранители уже изучают записи с ближайших видеокамер. Если нарушителей найдут, им грозит административный штраф в размере до 500 тысяч рублей.