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В Ростове вандалы разгромили новый трамвай

В Ростове вандалы разгромили новый трамвай
В Ростове-на-Дону неизвестные разгромили новый трамвай. Происшествие случилось 2 сентября.

Водитель трамвая №4 «Сельмаш- Главный ж/д вокзал» рассказал, что на центральном рынке в транспорт вошли двое мужчин. На конечной остановке они заявили, что выходить из салона не будут.

Тогда водитель со скандалом выдворил их из салона. Когда стал отъезжать, ростовчане начали бросать в трамвай камни, после чего скрылись с места преступления. В итоге боковое стекло вагона было полностью разбито, а на лобовом - появились крупные трещины.

К счастью, водитель и пассажиры не пострадали, хоть и настроение на оставшийся день и у водителя, и у людей, было испорчено.

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