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В Ростове в трех районах не включили горячую воду после гидравлических испытаний. О переносе сроков возвращения ресурса сообщили в городском департаменте ЖКХ.Третий период гидравлических испытаний начался еще 30 июня. Работы затронули 800 домов в Ленинском, Пролетарском и Кировском районах. Ожидалось, что горячая вода будет включена до 20 июля. Но из-за возникших дефектов на теплосетях восстановить горячее водоснабжение в центральной части города запланировано до 3 августа.При этом часть жителей Северного и Западного микрорайонов продолжают сидеть без ресурса уже более двух месяцев.Пока жителям города остается обратиться в прокуратору по данному инциденту. Но когда все районы получат горячую воду, неизвестно.