В Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортаж





В традиционной акции «Бессмертный полк» в Ростове приняли участие 105 тысяч человек. Всего в Ростовской области в строю с портретами участников войны прошли 280 дончан. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.







Напомним, что на Дону акция проводится с 2013 года. Первые два года колонну возглавляли ветераны Великой Отечественной войны. Шествие проходило по Большой Садовой.







Масштабы акции с каждым годом растут. Теперь её участники собираются на площади Карла Макса и двигаются по улице Советской до Театральной площади.







Третий год подряд в шествии принимают участие байкеры и военная техника, найденная на полях сражений. По центральным улицам Ростова проехали легендарная Катюша, полуторка, «Виллис» и другие автомобили.





