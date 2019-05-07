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В Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортаж

В Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортаж

В традиционной акции «Бессмертный полк» в Ростове приняли участие 105 тысяч человек. Всего в Ростовской области в строю с портретами участников войны прошли 280 дончан. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

В Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортаж

Напомним, что на Дону акция проводится с 2013 года. Первые два года колонну возглавляли ветераны Великой Отечественной войны. Шествие проходило по Большой Садовой.

В Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортаж

Масштабы акции с каждым годом растут. Теперь её участники собираются на площади Карла Макса и двигаются по улице Советской до Театральной площади.

В Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортаж

Третий год подряд в шествии принимают участие байкеры и военная техника, найденная на полях сражений. По центральным улицам Ростова проехали легендарная Катюша, полуторка, «Виллис» и другие автомобили.

В Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортажВ Ростове в строю «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек: фоторепортаж

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