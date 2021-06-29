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В Ростове в районе ДГТУ прорвало теплотрассу

В Ростове в районе ДГТУ прорвало теплотрассу
В Ростове на проспекте Нагибина протекает вентиль теплотрассы. Неполадки с элементами теплоснабжения местные жители обнаружили в районе остановки «ДГТУ».

По словам очевидцев, вода течет со стороны Братского кладбища. На фото видно, как кипяток постепенно стекает с вентиля на землю, образуя лужу. Ежедневно ростовчане, проходя мимо остановки, иронизируют, что таким образом утекают деньги плательщиков.

Когда образовалась утечка, неизвестно. Ростовские тепловые сети не смогли дать оперативный комментарий. Не исключено, что в компании еще не знают об инциденте.

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